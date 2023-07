Alessandra Demichelis, l'avvocato di Pechino Express sospesa: foto esplicite

03 luglio 2023 a

Alessandra Demichelis ancora nella bufera. L'avvocato, già volto di Pechino Express, è finita sotto procedimento disciplinare dell'Ordine di Torino. Il motivo? La pagina Insagram De Legalshow. Qui la Demichelis si mostra in abiti succinti o senza veli e racconta la sua vita lussuosa. Eppure il consiglio di disciplina dell'Ordine degli avvocati contesta proprio la "generosa esposizione delle forme" e la accusa di essere "responsabile di accaparramento di clientela" con "tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà".

Ma alla diretta interessata il provvedimento disciplinare non va giù. La Demichelis ha deciso di fare ricorso. "Se non avessi una quarta di reggiseno e non avessi il sedere che ho andrebbe tutto bene? - ha tuonato intervistata dal Corriere della Sera - A una che ha una prima, le avrebbero dato 15 mesi?".

Così, scendendo nei dettagli dei suoi scatti, ha proseguito: "Nella foto in cui ero alle terme di Torino avevamo entrambe l'accappatoio super chiuso. Ma vorrà dire che invece a Saint Tropez, la prossima volta andrò in una fattoria a dare da mangiare agli animali". E sulla sua vita agiata ha risposto: "Ogni tanto nei weekend esco e vado nei ristoranti stellati: è un problema? Dicono che conduco una vita di questo livello? Non so cosa dire. Lavorate di più, impegnatevi così vi togliete delle soddisfazioni. Io non giudico chi la sera va a casa a mangiare pasta e fagioli e così non vorrei essere giudicata io".