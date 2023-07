Maria De Filippi? "Cosa l'ho vista fare in studio": chi accusa la conduttrice

20 luglio 2023 a

Un caso a Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ad accusare è Nicole Santinelli, che mette nel mirino Carlo Alberto Mancini: la tronista afferma che l'uomo che aveva scelto nel corso della trasmissione si è rivelato essere una persona profondamente differente rispetto a quella emersa negli studi Mediaset.

La Santinelli punta il dito in un'intervista al settimanale Mio, in cui spiega che se potesse tornare indietro non sceglierebbe nessuno. Furibonda, parlando della recente rottura, spiega come Carlo non è stato sincero: "Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato", premette.

Su come sia avvenuta la rottura, Nicole ha spiegato: "Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi", afferma furibonda.

Non entra nelle ragioni specifiche che hanno determinato l'addio, ma la Santinelli, tirando in ballo Maria De Filippi, ha aggiunto: "Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano", ha concluso furiosa. Insomma, dietro all'immagine "falsa" di Carlo, secondo Nicole, anche la mano - involontaria - della De Filippi, che lo avrebbe aiutato a mostrarsi differente da sé nel corso delle puntate di Uomini e Donne.