Maria De Filippi, il retroscena dopo la morte di Berlusconi: "Lo ha accontentato"

16 luglio 2023 a

a

a

Il vestito bianco indossato da Maria De Filippi per i funerali di Silvio Berlusconi non è certo passato inosservato. Quel colore piaceva tanto al Cavaliere e così la De Filippi ha deciso di omaggiarlo nel giorno dell'ultimo addio all'ex premier. E dopo qualche tempo sul settimanale Mio, Giovanni Ciacci, esperto di oufit, spiega cosa possa esserci dietro quella scelta: "Ha fatto bene, il Presidente diceva sempre alle conduttrici di vestirsi di bianco e di essere bionde. Maria ha voluto accontentare un uomo che, in fatto di gusto televisivo, era il numero uno", spiega Ciacci.

Sempre Ciacci, nel corso dell'intervista, ha parlato anche di Silvia Toffanin: "Secondo me è la migliore tra le conduttrici. Di lei apprezzo la grande eleganza e la sobrietà". Ciacci ha affermato di non aver mai visto la conduttrice di Verissimo con una fantasia floreale, ma quasi sempre con colori unici.

"Il consiglio della De Filippi a Pier Silvio": terremoto-Mediaset, cosa sta per accadere

Poi non fa il nome della conduttrice con l'utfit peggiore, ma ha affermato: "E’ giusto che ognuna segua il proprio stile e la propria personalità, ma qualcuno dovrebbe rassegnarsi al tempo che passa perchè spesso il vestito non corrisponde alla faccia che lo indossa…".