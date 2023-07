Maria De Filippi, rischio-dramma: "Nessun avviso", ma... mannaia-Pier Silvio?

24 luglio 2023 a

a

a

In attesa della prossima stagione televisiva, sono rimbalzate molte voci su Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e che, ovviamente, sarà in palinsesto anche l'anno prossimo.

Già, perché ultimamente diverse indiscrezioni suggerivano che la Cipollari sarebbe stata sul punto di lasciare la trasmissione. Anzi, alcune voci di corridoio che arrivavano da Cologno Monzese davano il passo indietro certo, sicuro al cento per cento. E ancora, si ipotizzava che dietro la scelta potesse esserci la richiesta di Pier Silvio Berlusconi, che vuole una massiccia riduzione del trash sulle reti Mediaset. E che insomma, l'addio della Cipollari fosse "indotto" più che volontario.

"Lo ha preso per i capelli". Mediaset, rissa ai provini: raptus-vip, fuori il nome

Peccato però che ora parli lei, la diretta interessata, quella Cipollari che è una assoluta colonna del programma della De Filippi. "Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no", taglia cortissimo dal Padova Pride Village. Però, a stretto giro, ha aggiunto: "Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso". Insomma, sa che i rumors circolano, eppure da Mediaset nessuno le ha comunicato nessun tipo di disimpegno "Penso di esserci ancora", ha poi sussurrato e concluso. Forse, la situazione in effetti non è poi così chiara e delineata. E se davvero la Cipollari non dovesse esserci a Uomini e Donne, per Maria De Filippi sarebbe certo un duro colpo.