Maria De Filippi, cala la "mannaia" a Mediaset: "Così non si va lontano"

Le coppie di Uomini e Donne? Tutte scoppiate. A eccezione di Lavinia Mauro e Alessio Corvino, in molti tra i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono tornati single. A parlarne ci pensano Giacomo Czerny e Martina Grado, anche loro due ex volti di Canale 5. "lo ho seguito molto questa edizione - esordisce Martina -, Lavinia mi è piaciuta tanto soprattutto nel cambio personale che ha fatto e che speravo facesse, li vedo bene e complici. Per quanto riguarda gli altri troni…mi dispiace, non è mai bello sapere che una coppia scoppia, però mi sento di dire che me l’aspettavo".

Di parere simile Giacomo: "Per me Lavinia e Alessio, mi piacevano molto, sono contento che la loro relazione funzioni. Per le altre coppie secondo me il problema è che vedono il programma come un’opportunità e di conseguenza non si va lontano, Lavinia era la più vera in tutto ciò che faceva".

Prosegue a gonfie vele anche la loro storia d'amore. E i due non nascondono progetti futuri. Entrambi, infatti, accetterebbero di fare una nuova esperienza televisiva. Martina non esclude L’Isola dei Famosi, mentre Giacomo il Grande Fratello. Una cosa però è certa: la coppia non vuole partecipare a Temptation Island, neppure nella versione invernale.