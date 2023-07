Gerry Scotti sostituito: Mediaset, scelta radicale dopo il flop

31 luglio 2023 a

a

a

Continuano le rivoluzioni a Mediaset. A maggior ragione dopo che la scelta di collocare a giugno le nuove puntate di Caduta Libera, dopo le repliche di Avanti un altro, e seguite da altre repliche, non ha funzionato per Canale 5. Motivo per cui non si escludono sorprese. Come riportato da DavideMaggio.it, la trasmissione di Gerry Scotti verrà sostituita dalle repliche di The Wall, che ritorna dopo tre anni dal pensionamento.

"Ho visto il disastro con i miei occhi". Orietta Berti sconvolta, in lacrime

Ma le novità non si limitano a queste. Da lunedì 7 agosto partiranno, su Canale 5, anche le repliche di Scherzi a Parte, in sostituzione di Temptation Island che si concluderà con la puntata di lunedì 31 luglio. Critiche sulla gestione delle puntate del game show Caduta Libera erano arrivate anche dallo stesso conduttore: "Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione. Quando faremo le nuove puntate, capiremo il futuro, è una macchina costosa ma efficiente che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati".

Clamoroso: "Per tre sere a settimana", la nuova sfida di Iva Zanicchi

Infine, sull'allontanamento di Barbara d'Urso e Belen Rodriguez: "Non me li so spiegare. Le dico, però, che il mercato dei conduttori è come il mercato dei calciatori, è normale che ci siano degli avvicendamenti, dei cambi di casacca. Spero di rivedere tutti in onda".