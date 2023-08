Temptation Island, scandalo bollente in auto: la follia di Mirko e Greta

03 agosto 2023 a

a

a

Pioggia di critiche su Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Uno dei protagonisti di Temptation Island e la sua tentatrice sono una coppia affiatatissima. E lo dimostrano anche in auto. In un video diffuso su TikTok i due si mostrano mentre Mirko è al volante e bacia Greta più volte, chiude gli occhi, e le tiene la mano. Peccato però che sui social non è mancato chi ha fatto notare alla coppia che sono "diseducativi". Quando si è al volante non ci si può distrarre. "Voi ci ridete ma questi potrebbero uccidere chiunque per strada", scrive qualcuno a cui altri fanno eco: "Incidente stradale fra 3..2..1..", "Pronto, polizia stradale?", "Con tutto il cuore trovo tutto questo molto diseducativo. La guida non ammette distrazioni".

"Perché non possiamo mostrare i provini": Temptation Island, pesantissime conferme

Intanto quella tra Mirko e la sua ex Perla Vatiero è una storia definitivamente conclusa. Anche se l'ex concorrente del reality di Canale 5 non ha evitato polemiche: "Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente, 21 giorni di sensazioni contrastanti; dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno... Molte cose sono surreali, sono arrivata li come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare".

"Questa sera...": Tg5, clamorosa gaffe su Temptation Island prima della finalissima

Da qui i ringraziamenti: "Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo… Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto, perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera!! Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando… vi leggo tutti".