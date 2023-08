Gf, colpaccio a Mediaset? Ecco chi è l'attore che può entrare nel cast

08 agosto 2023 a

Il cast del Grande Fratello prende forma: quella che andrà in onda a partire dall'11 settembre sarà un'edizione diversa dalle precedenti, caratterizzata dalle nuove linee editoriali dell'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Una novità, per esempio, riguarderà proprio il cast, composto in parte da vip e in parte da persone comuni. A svelare il nome del primo presunto vip è stato TvBlog: si tratterebbe di Ninetto Diavoli, che sarebbe stato contattato per valutare un suo possibile ingresso nella trasmissione.

Diavoli è un attore con un curriculum di tutto rispetto, che ha lavorato con nomi del calibro di Pier Paolo Pasolini e Totò. Non resta che attendere per scoprire se sarà effettivamente uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello e, soprattutto, per scoprire l’intero cast della nuova edizione del reality.

La carriera di Ninetto Diavoli, classe 1948, è iniziata alla metà degli anni Sessanta, quando fu scoperto da Pasolini. Il regista, dopo avergli fatto fare una comparsata ne "Il Vangelo secondo Giovanni", lo scelse come protagonista di "Uccellacci e Uccellini" al fianco di Totò. In anni più recenti, invece, ha recitato in "Cemento Armato", "Mio papà", "Natale a Londra-Dio salvi la Regina", "Ritorno al crimine" e nella serie Rai "È arrivata la felicità".