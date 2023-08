Tg1, "in coda al casello": video virale, li riconoscete?

Roberto Tortora 21 agosto 2023 a

Da Temptation Island… al TG1, in un salto carpiato all’indietro che mai ci si sarebbe aspettati. Da diverse ore, infatti, sta facendo il giro del web un video che vede protagonisti Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, concorrenti del reality dei sentimenti nell’estate del 2020. La stessa Dell’Isola, dopo Temptation, era entrata anche nella casa del Grande Fratello Vip e, durante il reality, il suo Nello la raggiunse per chiederle la mano. Così, nel maggio del 2022, i due si sono sposati.

Ora ecco che riappaiono nella veste più insolita, quella di intervistati del TG1 durante un servizio sulle code autostradali che solitamente si creano nel weekend più caldo dell’anno, quello di Ferragosto. Così, in fila al casello come tutti gli altri, i due hanno rivelato che erano di ritorno a casa, dopo alcuni giorni di vacanza a Rimini. Il reporter del TG1, ignaro di chi fossero, li ha intervistati così come avrebbe fatto con gli altri automobilisti fermi in quel momento in prossimità del casello autostradale.

Una scena surreale, con Carlotta spigliata e pronta a rispondere alle domande, mentre Nello rimaneva impassibile con un sorriso non naturale stampato in faccia. E, in poche ore, la loro performance ha fatto il giro del web. Ovviamente c’è chi ha fatto loro i complimenti e chi li ha criticati, ma come si apprende su Giuseppeporro.it, Carlotta non ha taciuto nei confronti di questi ultimi, rimanendo basita e spiegando come si stesse “parlando del nulla” riferendosi alla reazione spropositata nei confronti di un video senza alcun sensazionalismo. Insomma, i due dal viaggio nei sentimenti sono passati alle code di Ferragosto in autostrada. Perché nessun viaggio che si rispetti non conosce ostacoli o rallentamenti.