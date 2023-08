Brando manda in tilt Maria De Filippi: caos a Mediaset, cos'hanno scoperto

25 agosto 2023 a

La nuova stagione di Uomini e donne, non ancora iniziata, debutta subito con una piccantissima polemica relativa a uno dei due prossimi tronisti. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, uno dei punti fermi dei palinsesti Mediaset da oltre 20 anni, ha presentato ufficialmente i due ragazzotti: trattasi di tali Brando e Cristian, che si aggiungono alla tronista Manuela Carriero (già vista a Temptation Island). Brando, capelli castani chiari fluenti, 22 anni, di Treviso, è l'esatto opposto del barbuto e ultra-mediterraneo Cristian. Ma a far spettegolare telespettatori e telespettatrici è un altro dettaglio, ben più sapido. Il giovane, infatti, sarebbe già fidanzato.

A segnalare il fatto, sui social vari conoscenti forse un po' gelosi per il futuro successo televisivo del neo-tronista. Nella vita "vera", lontano da telecamere, riflettori, veleni incrociati e giudizi impietosi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, il bel Brando avrebbe infatti già una ragazza di nome Alice. La stessa presunta fidanzata è intervenuta sui social commentando vari post, spiegando di aver convissuto sì con Brando, ma di non essere sua fidanzata ma una semplice amica molto intima.

"Sono scioccata, era fidanzato fino a ieri", è una delle segnalazioni raccolte da Deianira Marzano, la regina del gossip relativo ai protagonisti della tv, che ha immancabilmente sollevato il polverone giallo-rosa. Ed è stato quando qualcuno ha taggato proprio Alice (ci sarebbero state anche delle foto che ritraevano lei e Brando insieme, poi misteriosamente cancellate) che la giovane ha dato la sua versione: "Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati". "Noi nei vari locali non vedevamo motivi di lavoro", ha commentato però un utente, non troppo convinto dalla difesa d'ufficio di Alice. "Sono amici, ma cancella tutte le foto, compresa l’ultima vacanza ahhaha". Alla redazione di Uomini e donne (e ai "giudici" in studio) il compito di portare a galla la verità.