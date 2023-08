Maria De Filippi, "non è pronta": ecco a chi non dà il trono

25 agosto 2023 a

Niente trono per Francesca Sorrentino, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. La giovane, entrata nel reality dei sentimenti insieme al fidanzato Manuel, alla fine ha deciso di uscire da sola. Ieri, nella prima registrazione di Uomini e donne dopo la pausa estiva, i due ex fidanzati avrebbero avuto un confronto in studio, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi avrebbe fatto una precisazione sulla Sorrentino: “Ha sottolineato il fatto che è molto amata dal pubblico e acclamata affinché fosse la nuova tronista”. Secondo la conduttrice, però, Francesca non sarebbe ancora pronta a trovare un nuovo amore. “Perciò si vedrà, magari più avanti”, si legge nelle anticipazioni. Anche Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, avrebbe consigliato alla ragazza di pensarci bene.

A salire sul trono è stato, però, un altro volto di Temptation Island: si tratta di Manuela Carriero, che partecipò all'edizione del 2021. Il suo nome ha diviso il pubblico. Tra i commenti social, se da una parte c'è chi è felice di vederla nel programma di Maria De Filippi, dall'altra c’è chi sta facendo un po’ di polemica, perché si tratta di un volto già conosciuto sul piccolo schermo.