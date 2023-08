Francesca Cipriani, "fare l'amore davanti alle telecamere": la frase da brividi a Mediaset

Roberto Tortora 28 agosto 2023 a

In dolce attesa e innamorata del suo bel marito Alessandro. Stiamo parlando di Francesca Cipriani, una delle showgirl più amate d’Italia, nota per la sua simpatia e… per la sua fisicità prorompente. La donna si è concessa in un’intervista al settimanale Mio, dove ha svariato tra diversi temi. Si è parlato anche di reality e si è fatto accenno anche a un’eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi. A questa domanda, la showgirl abruzzese ha risposto: “Sì, ma io che l’ho fatta posso assicurare che è un’esperienza bellissima, particolare, bisogna prepararsi psicologicamente e fisicamente”. Anche il marito, Alessandro, sulla stessa lunghezza d’onda: “Sì, mia moglie mi ha raccontato che è molto dura. Insieme, però, come dicevo poc’anzi, siamo una forza della natura e sono certo che insieme riusciremmo a superare tutte le difficoltà”.

Tra queste difficoltà c’è anche il discorso di riuscire a fare l’amore davanti alle telecamere? La Cipriani è stata chiara: “Beh, il reality è reality, per cui penso che faremmo ciò che ci sentiremmo di fare in quel momento. Magari in maniera appartata, senza esibizionismi”.

Anche in questo caso il marito è d’accordo, anche perché, visto l’andazzo degli ultimi anni, con i reality che durano quanto un anno scolastico, beh, dopo un po' l’astinenza si farebbe sentire e non poco. Anche tra le sabbie dell’Honduras. Di sicuro, dopo il matrimonio, la coppia vive un momento di grande felicità, ribadito più volte anche sui media: "Tra noi c'è l'amore vero, quello che se sei fortunato ti capita una volta sola nella vita. Siamo felici e a volte la felicità fa arrabbiare gli altri".