Gemma Galgani, il giorno più drammatico per la dama: perché è crollato tutto

04 settembre 2023 a

Mancano pochi giorni al ritorno in video di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E così, mentre cresce l'attesa, ecco che tornano al centro dell'attenzione alcuni dei protagonisti del dating-show più seguito e longevo d'Italia.

E tra i protagonisti assoluti c'è per certo Gemma Galgani, la vulcanica dama scovata dalla De Filippi e mai più lasciata. A parlare di lei è Novella 2000, che ricorda come i fan, in questi giorni, abbiano fatto un gran parlare del cosiddetto Gemma Galgani's Day.

Di cosa si tratta? Presto detto: di una sorta di commemorazione dei fedelissimi di Uomini e Donne di quanto avvenuto ormai otto anni fa, quando la Galgani e Giorgio Manetti si sono lasciati. Un giorno, per Gemma, drammatico: si trattava proprio del 4 settembre, e oggi cade lunedì' 4 settembre.

Un episodio nefasto, per Gemma, il giorno in cui si chiuse per sempre la dolorosa storia col cosiddetto "gabbiano". Dopo Manetti, infatti, la Galgani non ha più trovato un uomo, nessuno che le garbi, una frustrazione dietro l'altra. E insomma eccora ancora lì, sul trono, in attesa di un anima gemella che forse, però, non arriverà mai...