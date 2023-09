Reazione a catena, "regolamento violato": Marco Liorni gela i Lenticchia Boys

05 settembre 2023 a

Grande successo per Reazione a Catena su Rai 1, al punto tale da portare i dirigenti del canale al prolungamento della trasmissione fino al 31 dicembre. Come già accaduto l’anno scorso, ci sarà il tanto atteso torneo dei campioni, che renderà la stagione ancora più avvincente per il pubblico. Gli appassionati non vedono l’ora di assistere nuovamente alle sfide esaltanti del team i Dai e Dai, che hanno abbandonato il programma dopo ben 28 puntate. Tuttavia, nell’ultima puntata Marco Liorni, bravissimo conduttore, si è trovato in una situazione poco piacevole e ha dovuto richiamare all’ordine i concorrenti, anzi i campioni in carica nominati Lenticchia Boys, durante il gioco Intesa Vincente.

Il pubblico presente in studio, infatti, è rimasto completamente in silenzio quando è stato il turno di dover far indovinare la parola "schiena", e i due giocatori hanno esitato nella formulazione della frase, lasciando per ultima la preposizione semplice "di", chiaramente violando il regolamento. Liorni, senza perdere il suo aplomb, ha subito fatto notare che ciò non era valido e ha decurtato loro un punto. Questo ammonimento è stato un modo per i campioni di rimettersi subito in sesto ed evitare di dover lasciare il titolo in carica alle loro sfidanti, le Comunelle, molto brave ma parecchio emozionate.

Il testa a testa è durato fino alla fine e il duello si è risolto allo spareggio, in cui i campioni uscenti si sono salvati per un pelo e torneranno a gareggiare per aumentare il proprio bottino. I telespettatori seguono con apprensione il destino dei tre, a dimostrazione del fatto che la formula del quiz sia vincente e che ci sia spazio per farlo continuare. In effetti, di solito, a settembre la trasmissione cedeva il passo a L’Eredità (quest’anno condotta per la prima volta da Pino Insegno), ma grazie al notevole successo televisivo, continuerà fino all’inverno, promettendo ulteriori colpi di scena.