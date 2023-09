Uomini e Donne, "problemi di salute che mi hanno stravolto la vita": il dramma svelato

18 settembre 2023 a

a

a

La stagione di Uomini e Donne, il regno di Maria De Filippi su Canale 5, puntualmente è ripresa. E come ogni anno la trasmissione è seguitissime. Tra i fan il dibattito sulle dinamiche che si creano tra i partecipanti è vivace, incessante.

Ma qui si parla di uno dei protagonisti del passato di Uomini e Donne, Jack Vanore, il quale dopo lunghi anni di silenzio ha spiegato il suo addio al programma, da sempre avvolto nel mistero. E la verità è di quelle dolorose: il suo abbandono al format di Maria De Filippi avvenne per problemi di salute, problemi sui quali ha deciso di sbottonarsi soltanto oggi.

Ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, Jack Vanore si propose come corteggiatore di Serena Enardu, all'epoca tronista. Dunque Jack a sua volta divenne tronista. Ora, intervistato da FanPage.it, spiega le ragioni del suo abbandono.

Uomini e Donne, Maria De Filippi definitiva: la sentenza su Gemma Galgani

"Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi", premette. "Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino. Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato. Hanno capito subito l’importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita", conclude Jack Vanore il suo toccante racconto.