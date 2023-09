Gf, altro scandalo in Tugurio: censurate due ore? Di cosa parlavano

18 settembre 2023 a

a

a

Proseguono le polemiche che riguardano la nuova edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini era stato chiaro: quest'anno il programma di Canale 5 sarebbe stato all'insegna della "normalità". Normalità, però, che a volte viene censurata. Secondo i telespettatori, infatti, la trasmissione avrebbe oscurato due ore a causa di ciò di cui stavano parlando i ragazzi all'interno della casa.

È accaduto durante la diretta del Tugurio, questa interrotta mentre i ragazzi avrebbero iniziato a parlare delle loro prime volte. La conversazione, con al centro il tema sessuale, potrebbe essere con ogni probabilità una delle motivazioni per cui la regia avrebbe deciso di passare oltre e mostrare solo gli altri protagonisti nell'altra area della casa. Una notizia che arriva poche ore dopo un altro "scandalo".

"E allora perché non lo dici?": caos a Reazione a Catena, rissa tra sorelle

Una presunta bestemmia pronunciata da Claudio Roma. Il concorrente "nip" del programma è scivolato in un intercalare troppo colorito. Cosa dica realmente è difficile da decifrare, dato che dagli audio le parole non sono ben distinguibili. Ma questo, insieme all'ultimo tema trattato, potrebbe far storcere il naso a Pier Silvio Berlusconi. Che lunedì il conduttore li raggiungerà con una ramanzina? Chissà, non ci resta che attendere la prossima puntata in diretta prevista per il 18 settembre.