Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe: "A me sembra troppo"

Alta tensione a Uomini e Donne tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due sono tornati nel programma di Canale 5 per il confronto post rottura. "Eravamo innamoratissimi. L’unica cosa che volevo era stare con Federico ed è stata mia l’idea di andare a convivere - premette lei nel suo racconto -. Ho lasciato tutto e sono venuta qui a Roma. I primi mesi andava tutto benissimo. Dopo 2 mesi sono iniziati i problemi, dettati dalle insicurezze di Federico che non fa vedere, ma che ha. Si facevano vedere attraverso la gelosia e il bisogno di partecipare a tutte le decisioni. Mi sono scambiata l’Instagram con un ragazzo e abbiamo litigato penso per due settimane".



Ma Federico non è dello stesso parere: "Il mio ero un senso di protezione nei suoi confronti. Quando andava in discoteca con 10 sconosciuti, l’ho chiamata per stare tranquillo. Facevi più figura a dire che non te la sentivi più. L’amore non sparisce in pochi giorni. Ho perso 7 kg. Si è lamentata per i turni che facevo a lavoro, dicendo che stava da sola. Sei uscita da qui felice perché avevi vinto. Ti sei goduta tutto l’hype. Dura due mesi e poi sparisce l’hype, ve lo dico anche a voi. Dopo due mesi tu prendi e te ne vai? Volevi il manager e te l’ho trovato".

Ecco allora che interviene la conduttrice. Con un lungo discorso a Carola, Maria De Filippi rompe il silenzio: "A me sembra troppo. Può capitare di non provare più lo stesso sentimento per un ragazzo. Però, adesso il linciaggio di questa ragazza mi sembra troppo. Non era più innamorata, non sapeva come uscirne e quella sera è scappata. Ci sono persone della mia età che vivono di Instagram, non la vedo una cosa grave. Si è trasferita con la sua valigetta da lui ed è andata male. Allora Gianni dai del cretino a Federico che ci ha creduto? Fede capita a tutti di soffrire per amore, poi si va avanti. Cerca di salvare quello che c’è di buono. La sua età si è sempre vista tutta".