Antonella Clerici, "un vero disastro": caos in studio, non sa più che fare

21 settembre 2023 a

a

a

La puntata di mercoledì 20 settembre del programma Rai È sempre mezzogiorno è stata, come sempre, ricca di emozioni. In particolare, lo spazio concesso allo chef Ivano Ricchebono si è rivelato un vero e proprio show nello show, con Antonella Clerici che faticava a riportare l’ordine in studio. Mentre lo chef ligure preparava le sue fettuccine con ragù al coltello e stracchino, è successo di tutto. E sul finire della ricetta la conduttrice - piuttosto stravolta - ha addirittura esclamato: “È veramente un disastro”.

Lo chef Ricchebono è stato poi preso di mira dai gossip di Alfio Bottaro che ha rivelato il nome della sua nuova e misteriosa fidanzata: Isotta. Offeso per il segreto svelato il cuoco ha battibeccato con il piemontese. Ma anche lo spazio dedicato a Michele Farru non è stato da meno. Lo chef sardo, solitamente composto e diligente, si è lasciato scappare alcune battute del tutto inaspettate. Tra queste, riferendosi al celeberrimo granchio blu, ha detto: “Io dico sempre che è un astice che non ce l’ha fatta”. In studio è scoppiata una risata generale, con la conduttrice che si è voltata e andando verso l’uscita ha detto: “Io me ne vado”.

"Mi avete dato poco tempo!": il super-pasticcere sbotta da Antonella Clerici

Sinceramente colpita dal buonumore dello chef sardo, la conduttrice ha ironizzato dicendo che lavorando nel cast sopra le righe di È sempre mezzogiorno chiunque finisce per trasformarsi in un altro. Ma siamo sicuri che i telespettatori del programma della Clerici avranno apprezzato questa nota comica sfoggiata dai suoi nuovi ospiti.