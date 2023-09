Mediaset, su "Chi" il 'pizzino' di Signorini a Pier Silvio? "Che mondo strano"

20 settembre 2023 a

La nuova edizione del Grande Fratello era partita molto bene a livello d’ascolti, forse per la curiosità di vedere il risultato dell’operazione “anti-trash” voluta da Pier Silvio Berlusconi. Il problema è che il reality ne sta uscendo snaturato e nelle ultime due puntate ha perso il confronto con le repliche di Rai 1: quando quest’ultima inizierà la vera programmazione, per Canale 5 potrebbero essere dolori.

Intanto Alfonso Signorini ha risposto su Chi a una lettera di un uomo che fa molta fatica a rispecchiarsi nei nuovi concorrenti del Gf: “Che mondo strano - ha esordito - Pier Silvio Berlusconi ha voluto moralizzare il Gf, ma non ha indicato che non siamo, per nascita o aiutino, tutti palestrati; noi non abbiamo i dorsali scolpiti e le tette inamidate. Perfino i personaggi presi dalla strada nel Gf hanno gli addominali cesellati: come il bidello Giuseppe Garibaldi. Mediaset, da tempo, ci comunica come l’aspetto fisico, l’estetica sia un biglietto da visita essenziale”.

L’uomo ha poi fatto il confronto con un volto della Rai: “Mercoledì vedevo Federica Sciarelli: la sua figura è anni luce lontana da quelle donne tutte silicone che Mediaset – e non solo – ci propina. Eppure era bella, rassicurante, ma soprattutto professionale: era la sua storia, non il suo fisico, a parlare per lei”. Signorini ha risposto così: “Concettualmente non posso non essere d’accordo con lei. Nei miei programmi, però, non ho mai guardato all’aspetto estetico delle persone: a colpirmi è stata sempre la loro personalità. Naturalmente le parlo solo dei concorrenti che mi vengono proposti. La selezione la fanno altri”.