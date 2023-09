Dayane Mello, è lite con Giulia Salemi? "Schifata", putiferio alla festa

22 settembre 2023 a

Dayane Mello è una furia. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a un lungo sfogo durante una diretta Instagram. Nel mirino alcune ex amiche che ha smesso di seguire sui social. Tra queste ci sarebbe anche l’ex opinionista Giulia Salemi. "Io do una chances, cerco sempre di riprendere i rapporti che si sono persi, dare valore a queste persone. E poi? Li trovi nella festa, gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell’ombra il loro personaggio a causa della tua luce? Sono schifata. Fanno schifo".

L'ex amica Salemi alla Milano Fashion Week avrebbe fatto finta di non vederla, scappando via. Da qui la sfuriata. Anche se la Mello non fa nomi, la modella avrebbe rimosso il follow all’ex gieffina dai social. Intanto la Mello, in una recente storia Instagram, poi rimossa, aveva lasciato pensare che potesse aver ritrovato l’amore.

Un uomo misterioso, infatti, era apparso nelle foto condivise da Dayane e i fan più attenti, sfruttando il dettaglio del gioiello indossato da entrambi, erano riusciti a individuare colui che potrebbe essere la nuova fiamma della modella. Chi? Alessandro Riboni, un noto imprenditore milanese. Sarà proprio lui il nuovo compagno? Chissà...