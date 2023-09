Pamela Prati, "mandatela a casa!": lo show a Tale e Quale finisce malissimo

23 settembre 2023 a

Flop per Pamela Prati. Attesissima a Tale e Quale Show, la concorrente del talent di Rai 1 ha deluso. Almeno i telespettatori, visto che inspiegabilmente la giuria l'ha elogiata. La conduttrice si è esibita sulle note di Non succederà più di Claudia Mori, prendendo una serie di stecche non da poco. "Chiamate un taxi e mandatala a casa", è uno dei tanti commenti piovuti sui social.



E invece dai giudici solo complimenti: "Brava, intonata, gentile, complimenti", ha detto senza mezzi termini Loretta Goggi. Mentre Giorgio Panariello non è stato da meno: "Molto intonata, brava". Parole che non hanno trovato d'accordo il pubblico da casa. Ma ad Alex Belli non è andata meglio. Cantando "Sexbomb" di Tom Jones, la sua è stata una performance da rivedere.

"Dobbiamo pensare a Napolitano". E lo studio reagisce così: Conti di sasso

"Ho visto prima che c’era il cane che cantava. Al mio amico veterinario ho fatto questa domanda: 'Perché i cani a volte abbaiano quando cantano i padroni?'. Lui mi ha risposto: 'Perché non vogliono ascoltare la voce del padrone mentre canta'. Tom Jones ha erotismo, sensualità. Tu non hai trasmesso questo, non sei stato ‘sexbomb’. L’inglese poi era sballato. Sei stato un Belli che non balla", ha tuonato Malgioglio. Di diverso parere Loretta Goggi: "Volevo fare i complimenti ad Alex Belli". Insomma, che i giudici siano stati più clementi perché era la prima puntata? Chissà...