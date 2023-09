Amici, Maria De Filippi ha già scelto il giudice: un nome clamoroso

23 settembre 2023 a

Maria De Filippi ha già scelto il primo giudice per il Serale di Amici. Il colpo di scena sarebbe arrivato nel corso della prima puntata del talent show, registrata qualche giorno fa e in onda domani, domenica 24 settembre, su Canale 5. Dalle anticipazioni di chi era presente in studio, è emerso che tra gli ospiti c’era anche Cristiano Malgioglio. E proprio lui avrebbe ricevuto, davanti a tutti, la domanda di Maria sulla possibile riconferma come giudice del Serale. Di fronte a quella proposta, Malgioglio, più felice che mai, avrebbe detto: “Se mi vorrai allora sì”. Adesso non resta che aspettare gli altri due nomi. L'anno scorso accanto a Malgioglio c'erano Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè.

Intanto, è praticamente terminato il conto alla rovescia per l’inizio del talent. Manca ormai pochissimo alla messa in onda della prima puntata. Moltissimi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio per consegnare le maglie ai venti allievi della nuova classe di Amici. Tra loro Francesco Arca, J-Ax, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella della fiction Mediaset "Maria Corleone", Cristiano Malgioglio, Annalisa, Angelina Mango, ex allieva della trasmissione, e Tananai. Ci sarà inoltre anche l’ultimo vincitore di Amici, ovvero il ballerino di latino-americano Mattia Zenzola.