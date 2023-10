Marco Liorni contro Maria De Filippi, alta tensione tra Rai e Mediaset

07 ottobre 2023 a

Una sfida fino all'ultimo punto di share quella che ci sarà questa sera: da una parte Marco Liorni col suo Reazione a catena, eccezionalmente in prima serata con lo speciale Tutti giocano a Reazione a catena su Rai 1, e dall'altra Maria De Filippi con il seguitissimo Tu si que vales su Canale 5. Ospiti di Liorni saranno personaggi famosi che giocheranno con alcuni loro familiari, mentre con la De Filippi ci saranno gli altri giurati Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, con i conduttori Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

L'offerta televisiva di questa sera, poi, prevede anche due episodi del telefilm "S.W.A.T." in onda su Rai 2; e un nuovo appuntamento di "Italic carattere italiano", dedicato a Caterina De’ Medici, in onda su Rai 3. Su Rete 4, invece, andrà in onda il film "Rocky IV", mentre per i telespettatori di Italia 1 il palinsesto prevede la messa in onda de "L’era glaciale 4-Continenti alla deriva". Su La7 ci sarà la trasmissione In altre parole; su Tv8 il gran premio F1 di automobilismo e su Nove Faking It-Bugie o verità?.

Ma com'è andata la sfida di ascolti tra Reazione a catena e Tu si que vales sabato scorso? A vincere è stato il programma di Maria De Filippi: a seguire la trasmissione di Liorni sono stati 2 milioni 162mila telespettatori, con il 15.2% di share; mentre per lo show di Mediaset il pubblico è stato di 3 milioni 904mila telespettatori, con uno share del 30.3%.