Reazione a Catena, stravolto il format: clamoroso, cosa andrà in onda tra poche ore

Reazione a catena, il celebre quiz preserale condotto da Marco Liorni su Rai 1, torna con il suo appuntamento in prima serata. Questa sera, sabato 7 ottobre, andrà in onda la seconda edizione speciale a tema vip. Alcune tra le più celebri star italiane, infatti, si sfideranno a beneficio di un'organizzazione benefica, devolvendo l'eventuale vincita finale. Sarà un'occasione per divertirsi, giocare con la lingua italiana e fare del bene. Quattro squadre composte da personaggi famosi e amati dal pubblico si contenderanno il titolo, dimostrando affiatamento, velocità e una connessione vincente.

Tra le squadre vip che parteciperanno a questo speciale, ci saranno quella di Adriano Panatta con la moglie Anna e il fratello Claudio, quella di Simona Izzo con le sorelle Rossella e Fiamma, quella composta dagli attori de Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Pietro Genuardi, e infine quella di Valeria Marini con la madre Gianna e il fratello Fabio. Durante lo special, gli spettatori potranno godersi le esibizioni musicali di Alex Britti e divertirsi con le gag comiche di Francesca Manzini.

L'ultima puntata del quiz televisivo ha suscitato molte polemiche tra gli spettatori. La principale critica mossa al programma riguarda la presunta semplicità delle domande proposte, bollate da diversi utenti sui social come "elementari". Una sorpresa, considerato che nelle edizioni precedenti le domande erano tacciate esattamente del problema opposto. I commenti polemici dei telespettatori non sono mancati, e alcuni che hanno ironizzato sulla facilità delle parole proposte e sulla semplicità con cui venivano indovinate le catene, talvolta senza nemmeno bisogno delle iniziali.