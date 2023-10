Uomini e donne, Maria De Filippi perde le staffe: "Questo l'abbiamo capito"

14 ottobre 2023 a

Ancora crisi tra Gemma Galgani e Maurizio a Uomini e donne. La dama torinese ha detto di non voler chiudere col cavaliere. Proprio per questo, alla fine della registrazione precedente, è andata da lui chiedendogli più attenzioni. Ma senza riuscirci, anche perché poi alla fine il cavaliere è uscito a cena con un'altra dama, Elena. A un certo punto Gemma ha fatto notare che Maurizio non sembra tenere così tanto a lei. “Questo penso che l’abbiamo capito anche in Tiburtina”, ha commentato ironicamente la conduttrice del dating show, Maria De Filippi.

Maurizio, allora, ha ribadito di sentirsi forzato per via delle richieste di Gemma, che continua ad avere dei dubbi nei suoi confronti per un motivo ben preciso: non riesce a baciarla. “Io con lei sono sempre stato chiarissimo”, ha affermato lui. Nonostante questo, la Galgani ha deciso di andare avanti con questa conoscenza. E per questo Tina Cipollari e Gianni Sperti l'hanno attaccata duramente.

Nel corso della puntata, poi, si è parlato anche di Roberta Di Padua e del suo cavaliere, Ermes. Lei ha rivelato che lui la vedrebbe più come un’amica. E il cavaliere, in un certo senso, ha confermato, dichiarando che il corteggiamento arriva in un secondo momento. Proprio per questo, poi, Roberta ha fatto sapere di voler chiudere la conoscenza: "Devo fare tutto io, andare a prenderlo e riportarlo. Scegliere io dove andare a cena… Tre chiamate sollecitate da me. Sai più cose tu di me, che io di te". Nonostante questo, Ermes è rimasto in studio dopo che un'altra dama ha detto di volerlo conoscere. A quel punto la De Filippi gli ha ironicamente chiesto: “Balli con lei? C’è una canzone ‘Abbracciami’ che penso sia perfetta”. Un riferimento scherzoso alla freddezza dei cavalieri di questa edizione del programma.