Amici, ira della regia: "Scattano provvedimenti", cosa hanno trovato nella Casetta

15 ottobre 2023 a

a

a

Sfuriata contro i talenti di Amici. Alla regia del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi non piace come viene lasciata la Casetta. Ed ecco che scattano provvedimenti disciplinari per la pulizia e l’igiene. Non è la prima volta che accade una situazione simile. Negli ultimi anni i ragazzi sono stati puniti dalla produzione e dai loro insegnanti per la sporcizia e il disordine lasciato in giro. E così durante il daytime del 13 ottobre, gli allievi sono stati messi al corrente della situazione.

A Ezio, addirittura, è stato vietato di fare la propria esibizione per la classifica di canto nella puntata di domenica 15 ottobre. Il ragazzo è stato incastrato da un video che ha confermato l’accusa. Nel filmato si vede disordine, ma anche vestiti buttati qua e là, cibo lasciato a metà e molto altro. Ma se alcuni si sono giustificati, altri hanno iniziato a ridere. "Speravamo di essere stati chiari. Evidentemente non è così. Qualcuno di voi ha qualcosa da dire?", prosegue la produzione.

"117mila euro". Reazione a Catena, cifra mostruosa: cosa non torna

Per capire chi è il "colpevole", la regia ha deciso di fare un sondaggio, chiedendo a tutti gli allievi di fare tre nomi dei compagni che secondo loro si impegnano meno nella Casetta. Risultato? Ezio è il più nominato dal gruppo.