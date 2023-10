Reazione a Catena, "117mila euro": cifra mostruosa, cosa non torna

13 ottobre 2023 a

Reazione a Catena continua a fare il pieno di ascolti e di commenti sui social, a conferma del fatto che la Rai ha fatto benissimo a prolungarne la messa in onda ben oltre l’estate. Il game show condotto da Marco Liorni è ormai diventato un fenomeno culturale: merito del format originale e di alcuni giochi, l’intesa vincente su tutti, che hanno una forte presa sui giovani. Al momento le campionesse sono le Amiche in Onda: sono in carica dal 29 settembre e hanno vinto la bellezza di otto volte in quattordici puntate.

Già all’esordio da campionesse le tre ragazze sono riuscite a vincere il montepremi finale, che ammontava a 16.250 euro in gettoni d’oro. Un colpo d’esordio di un certo livello, ma che è stato addirittura superato nella puntata del primo ottobre: le Amiche in Onda sono state brave e fortunate, riuscendo a mettere le mani su 47.500 euro, la cifra più alta vinta in questa edizione di Reazione a Catena. Sono poi seguite altre sei vincite, alcune più importanti di altre, per un totale di 117.489 euro. Un montepremi così alto che qualcuno sui social sta delirando, avanzando strampalate teorie del complotto: addirittura c’è chi è convinto che le campionesse siano raccomandate e che le loro catene siano più facili per permettere loro di vincere.

"Sughero e bacheca?": Reazione a Cateana, si scatena il delirio contro la Amiche in Onda

La verità è che le Amiche in Onda sono arrivate poco dopo i Dai e Dai, che sono stati amatissimi dal pubblico in qualità di campioni. C’è quindi chi non vede di buon occhio le nuove campionesse e cerca di screditarle, ma la loro bravura è innegabile. Chissà se riusciranno a battere anche il record di longevità dei Dai e Dai, che sono stati imbattuti per 28 puntate consecutive prima di cedere il posto.