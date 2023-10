Grande Fratello, "come un neg***": sparata razzista, chi sta per saltare

16 ottobre 2023 a

Fiordaliso a rischio squalifica? Sta facendo discutere l'uscita della cantante durante una conversazione con Rosy Chin, altra concorrente del Grande Fratello. "Ho detto - sono state le parole dell'artista - vado al Grande Fratello e non faccio niente, e invece anche qua…". E la Chin: "Avevamo tutti questa concezione qua". Ma è stata la controreplica di Fiordaliso a far discutere: "Lavoro come un ne***".

Una parola non passata inosservata sui social, dove i telespettatori già gridano alla squalifica. Proprio come accaduto con Fausto Leali. Su X infatti c'è chi ha postato il video e ha scritto: "Lavori come chi Fiorda?". O anche: "Salutiamo zia Fiorda". E ancora: "Chissà se la Fiorda farà la fine di Fausto Leali o di Alda D’Eusanio". D'altronde Pier Silvio Berlusconi con i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini è stato chiaro: abolite polemiche e trash. Ma anche lo stop ai cattivi messaggi.

Un accadimento simile è stato quello di Leali. All'epoca, nel settembre 2020, il cantante utilizzò la parola ne***, riferendosi al fratello di Mario Balotelli, Enock. La cosa gli comportò la squalifica. Signorini non accettò le scuse. Anzi, la trasmissione decise di espellerlo a poche settimane dall'inizio. Motivo per cui non è escluso che il Gf possa prendere provvedimenti anche contro Fiordaliso. Una notizia, se confermata, che lascerebbe molti contrariati. La cantante in questa edizione è riuscita a farsi amare dal pubblico, raccontando fatti molto privati della sua vita personale.