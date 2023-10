Reazione a Catena, "fate ridere... che ignoranza": le Ridarelle massacrate

18 ottobre 2023 a

La soluzione? "Tacca". Ma le Ridarelle, che si sono confermate campionesse a Reazione a Catena, hanno toppato la catena finale: la loro risposta è stata "tavoletta". Niente da fare al quiz pre-serale condotto da Marco Liorni su Rai 1, ci riproveranno alla prossima puntata.

Eppure, la soluzione del gioco finale del format campione di ascolti, oggi mercoledì 18 ottobre, sembrava davvero alla portata. Almeno al pubblico a casa, che come sempre commentava con assiduità e in tempo reale la puntata su X.

Per inciso, il terzetto di Padova si è "spaccato" a ridosso della risposta finale: si è imposta Alessandra, la cui soluzione errata ha scatenato i mugugni e le smorfie delle sue compagne di squadra.

"Ma se fanno pure ingegneria?": Reazione a Catena, le "Ridarella" ridicolizzate

Ma soprattutto la soluzione errata ha scatenato i social: certo, le Ridarelle sono simpatiche, ma le Amiche in Onda - le super-campionesse che le padovane hanno scalzato dopo un lungo dominio -, per quanto meno empatiche, sembravano assai più forti.

"Tre ignorantone", un caso a Reazione a Catena: le "Ridarelle" subito umiliate

E così, via al diluvio di commenti su X contro le povere Ridarelle. "Mi fa ridere che hanno sguardi come se stessero facendo un trattato di medicina nucleare invece hanno una catena elementare", scriveva un utente. "Preferivo un po' di spocchia delle amiche in onda ma comunque preparate piuttosto che questa infinita ignoranza", aggiungeva un altro. "Si chiameranno anche Ridarelle ma c'è ben poco da ridere", sentenziava un terzo. L'udienza, per stasera, è sciolta.