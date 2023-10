Uomini e Donne, "sta avendo un malore": arriva il medico per Gemma Galgani

20 ottobre 2023 a

a

a

Attimi di paura a Uomini e Donne, dove Gemma Galgani ha accusato un malore. Nella puntata di giovedì 19 ottobre su Canale 5, la dama ha dovuto fare i conti con un rifiuto: quello di Maurizio. A spingerlo a tale decisione, la serata del "Burraco": "Quello è stato l’epicentro", ha ammesso provocando la reazione di Maria De Filippi.

Maurizio, infatti, ha riferito alla redazione che quella sera lei gli ha chiesto di baciarlo e togliersi la camicia come penitenza per aver perso. Poi, per il mancato bacio, la Galgani avrebbe detto di volersi vendicare. Da qui lo sfogo: "Questa è una cosa abnorme…E tu saresti umano? Saresti una persona umana? Sei disumano…Non permetterti di dire una cosa così. Non posso accettare una cosa del genere. È inaccettabile una cosa del genere. Vergognoso!".

"Come un gioco, sono allibita!": voci impazzite fuori dallo studio di Uomini e Donne

E anche Tina Cipollari è intervenuta contro l'uomo: "La tua bella faccetta è infangata perché passerai da farabutto". Ma l'opinionista non risparmia neppure la Galgani: "Ora che tu sei una pietà umana. Non cambio idea su di te. Questi soggetti te li metti sempre intorno. Gli uomini non sono quelli che stanno nelle favole". Da lì il mancamento della dama soccorsa subito da Tina nel dietro le quinte che ha chiamato il medico: "Vieni sul divano, sdraiati, tieni i piedi alti. Mettiti qua sdraiata…Non pensare a niente. Stai per svenire. Scotti, stai avendo un malore". Solo successivamente la dama si è ripresa rassicurando lo studio.