Ciao coach, rivolta a Reazione a catena: "Vergogna, un boicottaggio"

"Questa catena è un insulto ai Dai e Dai. A cui palesemente e obiettivamente hanno negato di portare a casa i soldi che si meritavano". Non c'è pace per gli autori di Reazione a catena, il fortunatissimo quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Quotidianamente, su X (l'ex Twitter), i telespettatori si radunano in quel grande salotto virtuale per darsi di gomito, commentare le imprese e gli strafalcioni dei concorrenti e, puntualmente, massacrare i campioni in carica, trattati malissimo. Tutti, tranne i Dai e Dai, andati a casa ormai qualche settimana fa ma che senza ombra di dubbio sono stati i protagonisti più amati di questa stagione della trasmissione. Un caso suggestivo, visto che dati e numeri alla mano sono state le Amiche in onda le più vincenti, inanellando in 14 serate una serie impressionante di primati.

Dopo di loro, mai tanto apprezzate (e tacciate di essere antipatiche), ecco le Ridarelle, tre ragazze sulle quali i fan si sono accaniti. Come le "Amiche", anche le Ridarelle avrebbero goduto secondo i più complottisti dei favori più o meno volontari degli autori, con catene e parole di facilità sconcertante soprattutto se paragonate alle prove assai più complicate toccate ai "poveri" Dai e Dai. Motivo del favoritismo? Sconosciuto, ovviamente, anche se qualcuno ha clamorosamente affacciato l'ipotesi del sessismo (al contrario). Ora stessa sorte per le nuove campionesse, le Ciao Coach: Eleonora, Claudia e Alessandra, indovinando l'ultima parola "Arie" si sono aggiudicate 7.188 euro in gettoni d'oro.

Di seguito, alcuni dei commenti piovuti sulla testa delle campionesse e degli autori nelle ultime ore: "Rivogliamo i Dai e Dai ma con queste catene!!!", "Perché quella dice sempre di comprare il secondo elemento - è il *terzo* elemento che si compra! Ma sanno come giocare?", "Ma cosa si esaltano?? Era talmente facile che la indovinava pure un asino! Ma dai!! Vi dovete vergognare autori e produttori! Ma vogliamo dirlo che i Dai e Dai li avete boicottati, penalizzati, bistrattati ed umiliati! Dovete fallire! Karma", "Quindi bastava aggiungere una 'i'? Io non ho più parole per questa trasmissione", "Cioè il senso di mettere una parola finale di 4 lettere è solo regalare soldi", "Facile pure l'ultima parola". Appuntamento alla prossima puntata, tra poche ore.