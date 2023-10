Reazione a Catena, "avete triturato le balle!": Ciao Coach, sbroccata in diretta

22 ottobre 2023 a

Si chiamano Ciao Coach, sono le campionesse di Reazione a Catena - il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 - e nel giro di poche sere hanno vinto oltre 67mila euro. Insomma, sono Alessandra, Eleonora e Claudia le nuove reginette del quiz pre-serale e campione di ascolti proposto dalla rete ammiraglia Rai. Ma, come sempre accade tra chi segue il programma, non piacciono a tutti.

Già, le tre sono attaccate su X, laddove si raduna il popolo che segue in diretta Reazione a Catena. Pur simpatiche, questa la sintesi della vulgata, imputano alle Ciao Coach una scarsa preparazione. Poi c'è chi evoca il complotto, sostenendo che siano favorite dagli autori con catene da risolvere più semplici rispetto a quelle degli avversari e, in particolare, troppo semplici al gioco finale. Un grande classico, tra i fan del programma di Liorni.

"Ma io la conosco!": Reazione a Catena, la sorpresa per le Ciao Coach è clamorosa

E in queste ultime sere, sempre su X, sono stati tantissimi i commenti di chi rimpiange ancora i "Dai e dai", ex campioni di Reazioni a Catena, considerati tra i più forti nella storia del programma. Insomma, un diluvio di commenti in cui si invoca il ritorno dei "Dai e Dai", in cui si sostiene che sarebbero stati boicottati e che "asfalterebbero" le "Ciao Coach" a tempo record. Ma c'è chi eccepisce, come Martin Jacques, utente che sbotta e replica ai nostalgici: "Avete triturato le balle con i Dai e Dai, basta cribbio, sono stati eliminati e stop". Inappuntabile.