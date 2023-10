Amici 23, durissimo attacco di un ex prof: "Maria, butta fuori la m***”

23 ottobre 2023 a

Con la nuova edizione di Amici, il reality show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sono tornati anche i piccanti commenti da un noto ex professore del programma: Luca Jurman. Anche quest’anno, il musicista ha ripreso in mano i suoi social per commentare le puntate del programma di cui è stato uno degli insegnanti dal 2007 al 2011. Nella puntata di ieri, domenica 22 ottobre, tra gli argomenti principali discussi c’è stato sicuramente il dibattito sull’autotune.

Lorella Cuccarini aveva lanciato una proposta allettante: tutti i cantanti dovrebbero esibirsi senza l’aiuto di questo strumento, così che potessero misurarsi alla pari e mostrare un lato inedito del loro talento. I suoi colleghi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, però, si sono rifiutati. Secondo i due professori, togliere l’autotune significherebbe snaturare alcuni artisti e hanno considerato la sfida della Cuccarini improntata su standard ormai antichi e obsoleti.

Jurman, evidentemente contrariato, ha espresso parole molto dure nei loro confronti. "Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno definito la “sfida” inaccettabile asserendo addirittura che l’intonazione è un concetto vecchio nel canto. In pratica è come dire che ballare con il proprio corpo è antico, e sei invece moderno se al posto tuo balla un avatar. Poi - ha aggiunto il produttore musicale - non lamentatevi se tutto diventerà una m**da, se tutta l’arte diventerà finzione, se tutta la bellezza della cultura e del talento di questo paese che ci distingueva nel mondo… sparirà".

Il produttore musicale ha approfittato dell’occasione per lanciare anche un appello alla conduttrice, con la quale ha lavorato per tanti anni. SecondoJurman, la showgirl dovrebbe attuare un cambio radicale nelle sue trasmissioni, in mododa poter riportare il talento e la meritocrazia in televisione: "Maria butta fuori la m**da dalle tue trasmissioni tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra - ha commentato l'ex professore - Se non sai cantare non fai il cantante, fai un’altra cosa. Se sono tutto storto non faccio il ballerino e non posso andare alla Scala. Non si può fare una gara di pizze con le fotocopie".