Maria De Filippi sbotta in studio: "Tu prendi in giro le persone"

02 ottobre 2023 a

Maria De Filippi è apparsa un po’ spazientita con il cavaliere Alessio e ha deciso di esprimere il suo punto di vista. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne la padrona di casa ha preso le difese di Claudia, che ha ricevuto parecchi attacchi non solo all’interno dello studio ma anche da parte del pubblico. Alla dama viene contestato il fatto che al momento sta frequentando due cavalieri: molti ritengono che debba scegliere su chi concentrarsi, ma la De Filippi ha preso le sue difese.

Nonostante Barbara De Santi continui ad attaccarla, giudicandola per le varie conoscenze che ha intrapreso e per aver dato allo stesso tempo un bacio ad Alessio, la conduttrice è convinta che non ci sia nulla di male nel comportamento di Claudia. “Mi viene istintivo aiutarla - ha dichiarato la De Filippi - vedendo che ha cento persone contro di lei. È uscita con Alessio e Marco solo per conoscerli, non è che ha fatto chissà che. Alessio invece ha baciato sia te che lei - ha ricordato a Barbara - concentriamoci su di lui, anziché sulla gonna di Claudia, che è giusto la metta perché con le gambe che ha può farlo. Avete davanti uno che esce con tutte e due e ne vuole baciare tre. Fregatene di Claudia, ma pensa a te”.

Insomma, la De Filippi ha deciso di intervenire perché non ha trovato corretto il bombardamento nei confronti di Claudia mentre ad Alessio viene fatto passare tutto. “Quindi tu esci con una - l’ha incalzato Maria - e hai un’altra che parla male di quella, poi baci una e l’altra e sei a posto, giusto? Tu volevi uscire con Barbara e fai di tutto per farle digerire la caramella. Ecco Barbara, quando lui ti dice ‘che ne sai’ ti prende in giro. Facciamo scendere il led per far capire a lei quanto sei paravento!”.