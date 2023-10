Mughini, frase choc al Gf: "In un campo di concentramento", Signorini sbotta

27 ottobre 2023 a

Dopo le critiche a Matteo Salvini e il racconto sulle mani addosso all'ex, Giampiero Mughini scatena di nuovo la bufera. Da settimane concorrente del Grande Fratello, il giornalista è un fiume in piena. E i passati rimproveri sembrano non essergli bastati. Tutto è iniziato al termine di una clip in cui è stato raccontato il rapporto scherzoso del giornalista con le ragazze del programma di Canale 5. "Vorrei ben vedere che uno si immagini la vita senza la costellazione del femminile: è impossibile", ha ammesso prima di aggiungere: "Le donne non sono tutte uguali, anche il loro fascino non è tutto allo stesso modo. A me piacevano, quando ero più giovane, se posso usare questo termine: più str*** erano, più mi piacevano".

Tra queste però non c'è Beatrice Luzzi. Da qui il paragone che ha scatenato la reazione di Alfonso Signorini: "Non direi, poi non so lei nei rapporti personali extra-reclusione come si comporta. Qui sai, le cose sono un po’ alterate, e in un campo di concentramento le cose sono un po’ alterate. Qui non esiste nessuna libertà se non quella di respirare". "Per dovere di cronaca - è subito intervenuto il conduttore -, diciamo che il paragone con i campi di concentramento è improprio. Giampiero, lo dico per i benpensanti, perché c’è già chi alza il ditino: ‘Non si possono paragonare i campi di concentramento…’".

Il giornalista ha così ribattuto con un'altra frecciatina: "Se si deve dire sempre 2+2 fa 4, non si potrebbe parlare". Ma Signorini non ci sta: "È un discorso che mi piacerebbe affrontare con te, magari al di fuori di questo programma. Questo programma è molto attenzionato sul politicamente corretto quindi, a scanso di equivoci, è meglio prevenire che curare".