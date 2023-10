Rudy Zerby, chi è Grace: la nuova fiamma del prof di Amici

27 ottobre 2023 a

a

a

Rudy Zerbi è uno dei professori di Amici più temuti di sempre: il suo giudizio, infatti, crea ansie e agitazione nei suoi allievi. Ma, nell'ultima puntata di Verissimo, il programma di Mediaset condotto da SIlvia Toffanin, il conduttore radiofonico ha mostrato ai telespettatori un suo lato più inedito, tenero, raccontando con grande onestà e fragilità le complicate vicende che riguardano la sua famiglia e i suoi genitori. Alla domanda della padrona di casa sula sua situazione sentimentale, Rudy ha però confessato di essere single. Tuttavia, secondo il servizio di Chi, si tratterebbe di una vera e proprio bugia.

"Rudy Zerbi ha una nuova compagna, che ha presentato ufficialmente al suo gruppo di lavoro più intimo. Lei è la giovanissima Grace, figlia dell'imprenditore Daniele Raccah, e i due sono innamoratissimi. La prima uscita pubblica è stata al compleanno del regista di Uomini e Donne, Stefano Carriero. Qui nelle foto di rito lei chiamava teneramente Rudy, 'il mio tutto'" ha rivelato il settimanale Chi, portando allo scoperto una relazione che va avanti già da un anno.

"Maria, butta fuori la m***": Amici, il durissimo attacco: chi c'è nel mirino

Rudy ha detto, quindi, una bugia (bianca) alla Toffanin, ma adesso è stato scoperto e non può più nascondersi. Ora, resta solo da capire se il professore di Amici avrà intenzione di tornare a Verissimo per raccontare, questa volta, tutta la verità Magari in compagnia della sua nuova fiamma.