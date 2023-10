Striscia la Notizia, trema Pierluigi Diaco? "C'è un fuorionda..."

26 ottobre 2023 a

Siparietto a Bella Ma', programma condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai 2. Qui, oltre ad Alessandro Greco e Simon Sabani, si è collegato Massimo Bernardini. Il noto volto di TV Talk ha subito esordito con una battuta rivolta al conduttore: "Ne approfitto subito per tirarti le orecchie". Bernardini avrebbe infatti ascoltato un presunto fuorionda di Diaco. Qui avrebbe espresso pensieri sulla malinconia degli studi televisivi a Milano.

Da qui la frecciata su Striscia la Notizia e i fuorionda di Andrea Giambruno: Diaco ha detto di sperare che Antonio Ricci non intraprenda azioni che potrebbero metterlo in situazioni imbarazzanti. Finita qui? Niente affatto. Il volto Rai ha fatto sapere di essere a conoscenza di alcune indiscrezioni riguardo a fuorionda di Bernardini. Intanto il programma di Rai 2 colleziona grandi successi.

In merito però Diaco ha preferito rimanere cauto: "I risultati premiano il nostro lavoro di squadra ma la stagione è lunga". Da qui il pensiero rivolto all'azienda: "Mi sento solo di ringraziare i vertici dell’azienda per la serenità con cui mi consentono ogni giorno di preparare un programma tutto prodotto da risorse interne". Finora il programma ha registrato una media di stagione del 5.4 per cento, con un +2.2 di share rispetto alla stagione scorsa. Nella giornata di giovedì 25 ottobre il programma ha registrato il 6 per cento con punte del 7.3.