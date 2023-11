Ballando, "solo uno vuole vincere": la soffiata dallo studio della Carlucci

01 novembre 2023 a

Prosegue la sfida a Ballando con le Stelle. Al momento le più favorite sono Wanda Nara e Simona Ventura. E proprio quest’ultima ha rivelato un retroscena sul dietro le quinte del programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Raggiunta da Tv Sorrisi e Canzoni, la Ventura ha fatto il nome del concorrente più competitivo. Di chi si tratta? Di Teo Mammucari. "Chi temo di più? Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine. C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro", ha ammesso.

Anche la Ventura però si sta mettendo alla prova. Ad aiutarla in questa avventura il maestro di ballo Samuel Peron, con il quale i rapporti sono dei migliori. "Mi alleno il mercoledì, il giovedì e il venerdì: due volte al giorno, per un totale di quattro o cinque ore. (…) Devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni nello show, mi fa trottolare. Lo chiamo Samuel quando è dolce, carico e accogliente. Invece quando diventa severo perché magari io non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel".

In gara però c’è anche Giovanni Terzi, compagno di vita della conduttrice. Non era mai successo prima che una coppia partecipasse singolarmente al talent. Motivo per cui la Ventura ha spiegato che tutti li "osservano come cavie, in attesa di un litigio". Speranze vane: "Siamo grandi, siamo adulti, la gelosia no: lasciamola pure alle coppie più giovani".