Fuori dal Coro, "sequestro di persona": l'inviata di Giordano prigioniera dell'abusiva

Claudio Brigliadori 03 novembre 2023 a

a

a

Storie estreme dalle case occupate italiane. Inquilini abusivi che convivono con i proprietari, umiliati due volte e pure quotidianamente. E pure giornaliste prese “in ostaggio” tra quelle quattro mura. Succede di tutto a Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano che ormai ha fatto del filone dei cosiddetti “ladri di case” una specie di sottogenere televisivo e letterario. «Se ne vedono di tutti i colori...», allarga le braccia il conduttore. E se anche Giordano si mostra più sconvolto che indignato, vuol dire che la situazione è grave. Ma non seria, come avrebbe detto il sommo Ennio Flaiano.

Partiamo dall’inizio. Debora, romana, spiega com’è finita a dover convivere con una abusiva: «Era una conoscente da 30 anni, era in difficoltà e l’ho ospitata per qualche giorno, avevo una stanza vuota. Ma lei non se n’è più andata via. È qui dal 2021». A dividere le due (ex) amiche, solo una barriera divisoria. La situazione è presto degenerata. La legittima proprietaria si è infatti dovuta assentare per assistere a un parente, «quando sono ritornata la chiave non entrava più nella serratura». Per l’occasione, Giordano manda la sua inviata Natasha Farinelli direttamente nell’appartamento per parlare con la occupante.

"Non vuole dirlo". Mario Giordano sbugiarda Zaki da Del Debbio | Video

«Ora ha chiamato i carabinieri, e non possiamo nemmeno più uscire», si lamenta con un sorriso amaro la povera giornalista. «Siete prigionieri? Ma è un sequestro di persona, è un sequestro di persona. Ma come non potete uscire?», commenta Giordano dallo studio. Gli agenti sono sul pianerottolo con la signora, inviata e cameraman rimangono chiusi dentro. «Il mondo al contrario». E chissà se il generale Vannacci, da casa, avrà preso spunto per un altro libro.