Dritto e rovescio, Mario Giordano piange: "La multa la paga Del Debbio"

Non solo questione palestinese, ma anche questione di cuore e di famiglia a Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico di Rete 4. A sorpresa, infatti, Paolo Del Debbio fa mandare in onda un filmato della figlia del collega, amico e ospite in studio Mario Giordano, Alice, in procinto di avere una bambina.

Alla vista del video, Giordano si commuove ed esclama: “Mi fai sempre gli scherzi!”. La ragazza, trentenne, fa una dedica dolce al genitore: “Ciao papà, mi hanno chiesto di parlarti del nuovo ruolo che ti aspetta da qui a poche settimane, ossia quello di nonno e sappi che questa volta la multa per l'uso della parola nonno la pagherà Paolo Del Debbio al posto mio. Volevo solo dirti che io non so bene come si faccia il genitore, penso che lo imparerò strada facendo, ma tu e la mamma siete l'esempio migliore che potessi desiderare".

"Qui Antonio si è già attrezzato per far diventare la piccola Agata una grande tifosa del Milan (e mostra una piccola tutina rossonera già comprata dal partner, ndr), ma io non vedo l'ora di ascoltare nonno Mario che le recita come ninna nanna la formazione del Grande Toro”.

A quel punto Giordano si commuove e bacchetta Del Debbio: “Vuoi farmi piangere tutte le volte che vengo qua”. E il padrone di casa rivolge un complimento all’amico giornalista: “Vero, perché primo ti voglio bene, secondo ho l’onore di conoscere la tua famiglia e i tuoi figli, che sono tutte persone splendide e non lo dico perché sei qua”. Chissà che, una volta nata, la piccola Agata non faccia una prima comparsata al nonno durante una delle sue arringhe a Fuori Dal Coro e lo faccia nuovamente commuovere, lui che, di solito, invece mostra un animo più focoso e pronto al dibattito, non alle lacrime.