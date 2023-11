Reazione a Catena, "ma i tecnici del controllo non si accorgono?": cosa appare in video

04 novembre 2023 a

E mentre Reazione a Catena va in onda, qualche utente del web segnala problemi con la ricezione. Danilo Agrelli su X scrive: "Ma i tecnici del controllo video Rai si accorgono che le riprese in carrellata fanno sgranare le immagini? A Milano perlomeno è così, si vede che la capacità trasmissiva non è eccellente". E poi l'hashtag del programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Problemi o no, sembra che il nuovo trio piaccia già al pubblico della trasmissione.

Sempre sui social fioccano complimenti per i "Super G". "Mi fa proprio piacere che abbiano vinto finalmente un po’ di leggerezza e brio in un programma che sembra diventato una messa", è uno tra i commenti apparsi. E ancora: "Bravissimi! Convinti, sicuri, reattivi e molto simpatici". Finita qui? Niente affatto: "Bravi preti, siete pure simpatici! #reazioneacatena".

Eppure non c'è chi torna sulla polemica delle sfide "troppo facili": "Solidarietà ai Dai e Dai .... stasera anche mio nonno ne ha prese 3..... dovreste chiedere scusa . Hanno vinto tutti con catena ridicole. In alcune delle loro evitavate la spiegazione perché non c'era". Ma WF non è l'unico a pensarla così. Ecco che a fargli eco ci pensa Giorgio Franchini: "Rimane invariata la regola cambio campioni = catena finale ridicola".