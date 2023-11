Reazione a Catena, "cantante antipatico": Liorni in imbarazzo

01 novembre 2023 a

a

a

Momento di imbarazzo per Marco Liorni a Reazione a catena, nella puntata di Ognissanti andata in onda questa sera su Rai 1. È accaduto durante la fase de L'Intesa Vincente, in cui i concorrenti sono chiamati a indovinare una parola nel minor tempo possibile. A un certo punto è spuntato il nome di uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano, Ultimo. E gli "indizi" dati dalle due concorrenti per far indovinare la parola alla loro compagna di squadra hanno fatto calare il gelo in studio.

Il botta e risposta tra le concorrenti in gioco, insomma, è stato piuttosto inaspettato. Una di loro, Martina inizia dicendo: "Chi è". L'amica risponde: "Cantante". E di nuovo Martina aggiunge: "Antipatico". Valeria, chiamata a indovinare, preme il pulsante e dice: "Ultimo", centrando così la parola e facendo guadagnare un punto alla squadra. Il conduttore, dopo aver assistito al siparietto, ha commentato in apparente imbarazzo: "Ma come antipatico?".

I Cugiverba? "Così la Rai risparmia": l'umiliazione finale a Reazione a catena

Le concorrenti, poi, hanno provato a correre ai ripari dicendo che "ci scusiamo con Ultimo, però questa era preparata". "Quindi tra di voi sapevate...", ha aggiunto Liorni. Il video di questo particolare momento della puntata è diventato virale sui social. E non sono mancati i commenti degli utenti. Uno di loro, per esempio, ha scritto: "Potevano dire 'cosa non è primo', ma hanno preferito la gloria eterna".