Reazione a Catena, accuse alla Rai: "Perché non ha tagliato l'offesa a Ultimo"

Sta facendo discutere il simpatico siparietto che si è verificato nel corso dell’ultima puntata di Reazione a Catena, su Rai 1. Durante il gioco dell’intesa vincente è saltato fuori il nome di Ultimo, il cantante di grande successo che riempie gli stadi ma sempre legato alla “rosicata” di Sanremo per il secondo posto alle spalle di Mahmood. Le due concorrenti dovevano far indovinare alla compagna di squadra la parola “ultimo” e ci sono riuscite in maniera sorprendente: “Chi è il cantante antipatico?”, hanno formulato.

“Ultimo”, è stata la risposta sicura, che ha fatto guadagnare loro un punto. Marco Liorni è rimasto sorpreso: “Ma come antipatico?”. Ovviamente si tratta di un siparietto, di una goliardata, che ha fatto divertire i più. Al tempo stesso tirando in ballo Ultimo è nata anche una polemica, sia perché il cantante è molto famoso sia perché la sua fan base è piuttosto accanita. Il fatto che sia stato definito antipatico all’interno di un innocente gioco ha fatto arrabbiare più di qualcuno. Sui social è quindi montato il caso, addirittura con accuse eccessive alla Rai, che secondo alcuni avrebbe dovuto tagliare la parte in cui viene tirato in ballo Ultimo.

"Cantante antipatico": Liorni in imbarazzo, cala il gelo in studio | Video

Il pensiero dei fan del cantante è perfettamente riassunto da una utente di nome Gaia: “Sinceramente l’ho trovata veramente una cosa di pessimo gusto, sia da parte di quelle tre ragazze, sia da parte della Rai che ha mandato tranquillamente in onda la cosa. E non giustifichiamo dicendo che lo avrebbero fatto con qualsiasi altro cantante, sappiamo benissimo che non è così, perché d'altronde prendere per il c*** Ultimo va di moda e fa hype. Le parole hanno sempre un peso, non mi riferisco a questo singolo episodio, ma a tutta la me*** che costantemente gli viene buttata addosso, per non si sa quali motivi”.