Reazione a Catena, "dovete finirla!": Non solo boomer in trappola, si scatena la rabbia

04 novembre 2023 a

C'è un vincitore. O meglio: c'è un nuovo vincitore a Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il quiz in fascia pre-serale campionissimo in termini di share. Già, perché nella puntata di venerdì 3 novembre ecco che si impone un nuovo terzetto, i Non solo boomer. Giorni movimentati per Reazione a Catena, dove gli avvicendamenti tra nuovi campioni proseguono senza soluzione di continuità. Ora tocca a Giorgio, Jordan e Terry, famiglia da Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano.

Ma torniamo alla puntata del venerdì sera. I tre neo-campioni sono riusciti a battere le campionesse in carica, Le Roselle, all'Intesa vincente. Dunque si sono presentati al gioco finale, quello dell'ultima catena, con un montepremi potenziale di 143mila euro. Peccato però che la catena in questione presentasse più di una ambiguità, ovviamente stigmatizzata dal pubblico a casa, che si è prodotto in una selva ancor più fitta di commenti sulla puntata, il tutto su X, dove come spesso accade si puntava il dito contro gli autori.

Morale della favola, il terzetto arriva a giocare per 1.118 euro, comprando anche il terzo elemento. Dunque la parola finale era "alto", la successiva iniziava per "ca" e finiva per "o", il terzo elemento era "importante". La soluzione dei Non solo boomber è stata "calibro", ma come detto era sbagliata: la soluzione corretta era "caro".

Come accennato, però, montava la protesta su X. La ragione? Accoppiamenti definiti surreali. E ancora, accoppiamenti troppo ambigui, poco specifici, che insomma in definitiva si rivelano irrisolvibili. Così un utente scriveva: "La spiegazione di accoppiamenti così surreali è semplice: il programma non è mai andato in onda così a lungo e ormai non sanno più che inventarsi". Quindi la rabbia di Luisella: "Se non vogliono aprire il portafoglio non c'è niente da fare". Lo sfogo di un altro utente: "Finitela con queste parole che possono andare con tutto: volare alto/basso, verso (l'/il) alto/basso, volta alto/basso, volo alto/basso ecc. !!!", osservazione in verità tutt'altro che peregrina. Tant'è, i Non solo boomer ci riproveranno questa sera. In attesa della prossima feroce polemica...