Ballando, Milly Carlucci: "Lui è la pietra dello scandalo", clamoroso su Rai 1

La regina di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, la conduttrice del programma del sabato sera in onda su Rai 1, è più felice che mai per aver raggiunto il 18esimo anno alla guida del format danzereccio. E così, per l'occasione, ecco che si confida al settimanale Mio, dove parla dei concorrenti del cast, ai quali esprime tutta la sua gratitudine.

E forse, tra tutti, Antonio Caprarica è quello che più di tutti gli altri la ha colpita, anche solo per il fatto che un giornalista del Tg1 ha scelto di mettersi in gioco nel talent della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Una scelta apprezzata dalla Carlucci: "Il Lancillotto della Regina d’Inghilterra Antonio Caprarica mi ha fatto un grande regalo", ammette al settimanale.

Dunque, sugli altri componenti del cast: "Simona Ventura è una donna che adoro. Carlotta Mantovan: una bimba dolcissima che, in realtà, è una donna, somiglia molto a sua figlia Stella. Ricky Tognazzi ci stupirà molto e stupirà anche Simona Izzo".

Non poteva infine mancare una battuta sull'istrionico Teo Mammucari, il quale con grande anticipo sui tempi si è auto-proclamato "vincitore" di questa edizione di Ballando con le Stelle. "Teo Mammucari? È la pietra dello scandalo dello spogliatoio", conclude una Milly Carlucci sibillina.