Zucchero e il furgone: "Se è bionda...", battutaccia sessuale, gelo dalla Venier

Prima saluta "Mara e la bionda", cioè Mara Venier ed Emma Marrone, in studio. Poi Adelmo Sugar Fornaciari in arte Zucchero piomba a Domenica In, su Rai 1, e la sua carica è irrefrenabile.

Il "partigiano reggiano" è ospite di Zia Mara per presentare il docu-film sulla sua carriera, che lo ha visto a partire dagli anni Ottanta, dividere palchi internazionali e studi di registrazione con alcuni dei più grandi artisti del pop e del rock mondiali. Da Bono degli U2 a Sting, da Miles Davis a Luciano Pavarotti e Paul Young (molti dei quali suoi amici personali) in una serie di brani e concerti che lo hanno reso uno degli artisti italiani più famosi oltreconfine.

Come da tradizione delle interviste, soprattutto per gli ospiti più prestigiosi, la regia manda in onda un servizio "blob" con il meglio della carriera dell'ospite. "È un filmato mio per te - lo introduce la Venier -, per dimostrarti tutto l'affetto e la stima che ho da sempre", afferma Venier con un po' di emozione".

"Ma sarà mica quello del furgone?", domanda malizioso il "soulman" della Bassa. La Venier sta al gioco: "Se aspetto che mi carichi sul furgone... Ma tu parli, parli poi alla fine...". A questo punto, Zucchero esce allo scoperto con una delle sue massime ruspanti: "L'altra volta ti avevo detto del primo comandamento del rock and roll: se è secco fumalo, se liquido bevilo, se è bionda caricala sul furgone...". In studio cala il gelo, e a spezzare l'imbarazzo è ancora una volta la padrona di casa: "Io sto aspettando da troppi anni, se mi devi caricare su sto furgone facciamolo adesso prima che sia troppo tardi".