Gaudiano, lo sfregio a Maria De Filippi: "Anche fortunatamente"

Che sfregio a Maria De Filippi e arriva inaspettatamente dal vincitore di Tale e Quale Show 2023, Luca Gaudiano che, nelle prime interviste dopo il trionfo in uno dei programmi di maggior successo della Rai, ha lanciato diverse stoccate ai talent show.

Il cantante di Foggia, a Super Guida TV, ha ammesso di aver fatto i provini per entrare nella Scuola di Maria De Filippi. Gaudiano avrebbe voluto, quando era “molto più piccolo”, partecipare al talent show di Canale 5. Ma oggi crede di essere solo fortunato a non essere stato accettato come nuovo allievo: “Mi sento di dire, anche fortunatamente, non mi hanno mai preso. Credo sia soggettivo che propongono ottime proposte musicali, i progetti di successo arrivano dopo molto tempo quando l’artista trova una propria strada. Non ho mai visto di buon occhio quel tipo di percorso, il fatto che riescano a fare grandi numeri non significa che siano percorsi di qualità”. Dunque, il vincitore di Tale e Quale Show 2023 ammette che, quello di Amici di Maria De Filippi, non sia un percorso giusto per le aspirazioni di un giovane artista. Come l’avrà presa Maria?

Nell’intervista, Gaudiano ha poi raccontato anche come è entrato a far parte del cast dell’ultima edizione del varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. E proprio dal profilo instagram del conduttore toscano ha appreso di esser stato selezionato, dopo un’audizione fatta a giugno: “Tra i nomi c’ero anche io ed è stata una cosa improvvisa che mi ha spiazzato ma mi ha riempito di gioia e di adrenalina per tutto quello che sarebbe arrivato. Ci ho riflettuto molto se partecipare e poi ho messo da parte le eventuali paure e ansie perché un percorso come il mio a livello cantautorale poteva essere visto come un downgrade (partecipare ad un programma di varietà) invece per me è stato un upgrade”.