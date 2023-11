Mediaset, guerra in tribunale a Heather Parisi: il pesantissimo silenzio della De Filippi

Marco Rocchi 06 novembre 2023 a





Amici di Maria De Filippi, nemici di Heather Parisi. O, per meglio dire, pressoché l’esatto contrario. Perché è stata Heather ad andare all’attacco di Maria costringendo Mediaset a schierare l’artiglieria pesante contro l’ex giudice del programma di Canale 5, proprio a tutela della sua produzione. Una nota breve quanto intensa, quella vergata da Mediaset a metà pomeriggio di ieri, attraverso la quale l’azienda di Cologno Monzese dà appuntamento in tribunale all’artista. La notizia arriva a metà pomeriggio. Appena conclusa proprio la puntata di Amici della domenica. La rassegna stampa non è evidentemente passata inosservata tra gli studi romani della trasmissione e i piani alti del Biscione.

A scatenare l’ultima telerissa, in ordine di tempo, sono state le valutazioni abbastanza oblique alle quali si è lasciata andare la Parisi entrando nel merito della sua partecipazione poi non confermata nella giuria del talent, risalente all’edizione 2017/2018, ormai sei anni fa. L’ex Discobambina, parlando con Il Fatto Quotidiano, si è lasciata andare sull’onda di ricordi, a suo dire non sempre piacevoli. «Non riesco a stare zitta, sono spontanea: per questo ho sbagliato con Amici. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione, chi vuole capire capisce... Io, invece, sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto».

Mediaset querela Heather Parisi: la frase su Amici scatena un terremoto legale

Queste le parole che avrebbero fatto saltare sulla sedia i vertici Mediaset. In particolare il riferimento molto allusivo ai “copioni”. Da cui la replica durissima dell’azienda. «È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento» scrivono da Mediaset, annunciando azioni legali. In tutto ciò De Filippi tace. Maria, in effetti, non è stata direttamente chiamata in causa dal J’accuse della Parisi. Che invece, anche in relazione all’edizione in corso, va giù dura contro i docenti. «Quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico, è orribile! Io mai nella mia vita ho avuto nessuno che mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. A me così non piace». Vedremo come finirà.