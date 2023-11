Ultravioletta, vittoria e sospetti su Reazione a catena: "Ogni volta"

08 novembre 2023 a

A Reazione a catena si cambia. Nel quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni salutano i campioni in carica SuperG e vincono gli sfidanti Ultravioletta.

"Ma che carini i finalisti, tutte e tre con gli occhiali", li saluta un telespettatore. Ed è forse questa l'unica gentilezza regalata ai tre dagli utenti che ogni sera commentano la trasmissione in tempo reale su X, l'ex Twitter.

"Finalmente fuori questi scarsissimi - scrive qualcuno riguardo ai SuperG -. E i nuovi campioni, con meno emozione, sembra possano fare molto di più". Peccato che dopo l'Intesa vincente, all'ultima catena i tre neo campioni dimostrino più di qualche limite. La parola finale, "ciclo", non viene indovinata ma è tutta la performance a fare acqua, come suggerito poco garbatamente dai fan del quiz.

"Nelle ultime 8 puntate di Reazione a catena l'ultima parola è stata indovinata solo una volta, il 4 novembre dai Super G allo loro prima vittoria di puntata. La percentuale di vincita è quindi scesa dal 49% al 47%", nota il sempre affidabile profilo Statistiche Reazioni a catena. Per il resto, è una valanga di sfottò agli Ultravioletta: "Era scontato 'Ciclo' ma questi fra jolly giocati su parole facili e ricerca di parola finale illogica dureranno non più di un giorno. Avevano una catena finale facilissima". E quel "Dureranno un giorno" è profezia ampiamente diffusa.

Così come quella complottarda su autori e montepremi. "Se avessero proposto le catene delle ultime settimane ai Dai e dai (storici campioni usciti di scena a fine estate, ndr) avrebbero sbancato... Secondo me all'inizio della stagione hanno fatto in modo di preservare il budget, ora a stagione finita, possono permettersi di regalarlo". E ancora: "Sulle catene finali ridicole post cambio campioni ho finito le parole". Quindi il sospetto "capitale": "Non capisco perché ogni volta che ci sono dei nuovi campioni la catena finale è di una facilità assurda".