Super G, caos totale a Reazione a Catena: "Rassegno il mandato? Vi drogate?"

Ancora polemiche su X contro Reazione a Catena. Anzi, forse le polemiche non sono mai state così virulente, almeno in tempi recenti, come quelle che hanno accompagnato la puntata di domenica 5 novembre. Già, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1 è seguitissimo, lo share parla chiaro, dunque anche la schiera di chi si scatena contro gli autori è assai nutrita.

Ma porcediamo con ordine. Nella puntata si sono confermati campioni i Super G, la famiglia Gottardi da Belluno composta da Alberto, Andrea e Massimo, che si impongono all'intesa vincente contro gli sfidanti di turno e si qualificano per il gioco finale, quello in cui c'è in palio il montepremi. Giocano per 114mila euro potenziali, i quali però, tagli dopo taglio, calano fino a 3.875 euro.

Alla catena finale, la prima parola era "adatto", la successiva e da indovinare iniziava per "ra" e terminava con la "o". Quindi i Super G hanno comprato il terzo elemento, che era "mandato". Catena per certo non delle più semplici: la loro risposta è "rapporto". Sbagliata, però: la soluzione corretta era "rassegno".

Ecco, e proprio la soluzione, la parola "rassegno", ha scatenato una sorta di rivolta su X. "Rassegno... Stanno finendo i vocaboli e improvvisamente si buttano sulle declinazioni dei verbi ma per favore", scriveva uno. E ancora un altro, ferocissimo: "Ma vi drogate?", il riferimento ovviamente è a chi ha ideato la catena finale. Il punto è che come faceva notare un terzo utente, la soluzione appariva un poco tirata. "Rassegno le dimissioni e rimetto il mandato. Rassegno il mandato? Boh". In effetti...